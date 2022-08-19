Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi

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Tırnak mantarları bir enfeksiyondur. Tırnağın ucunda beyaz veya sarı nokta olarak başlar. Ardından tırnak üzerinde yayılmaya başlar ve tırnak kalınlaşır. Tırnak kırılmaya, donuk bir renk almaya başlar. İleri aşamalarında tırnak, tırnak yatağından ayrılarak havaya kalkmaya başlar. Tedavi edilmemesi halinde tırnak mantarı sizinle ömrünüzün sonuna kadar kalır.

Tırnak mantarı için evinizde yapabileceğiniz basit yöntemler...

1. Çay Ağacı / Portakal Yağı

Çay ağacı yağı tırnak mantar tedavisinde çok popüler bir üründür. Anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğundan doğal bir dezenfektantır. Portakal yağı ise mantarı kurtulmak için çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak tırnaklarınıza uygulamadan önce yağı sulandırmak gerektiğini unutmayın. Ayaktaki ölü derilerden nasıl kurtulursunuz?

Malzemeler

Çay ağacı yağı -1 tatlı kaşığı

(isteğe bağlı) turuncgil bir yağ -1/2 çay kaşığı

üzüm çekirdeği ya da zeytin yağı -1/2 kaşığı

Pamuk

Tırnaklarınızda mantar işaretlerini görür görmez hemen harekete geçmeniz gerekir. Çay ağacı yağı ile portakal yağı ½ çay kaşığı karıştırın Portakal yağı yerine üzüm çekirdeği ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Karışıma bir pamuk batırın sonra bu pamuğu tırnaklarınızın üzerine bastırarak sürün. Bütün tırnaklarınıza sürdükten sonra kuruması için bekleyin. Alternatif olarak, suyun içine 4-5 damla çay ağaçı yağı ilave edin ve tırnaklarınızı bu suya batırın. 15-20 dakika tırnaklarınızı suyun içine bekletin. Her iki tedavi sabah ve akşam sadakatle yapılmalıdır. Kuru ve çatlak topuklar için etkili nemlendirici tarifi

2. Karbonat ve sirke

Karbonat, mantarı öldürmez ama yayılmasını önler. Ayrıca PH dengesini sağladığı için tırnak üzerinde deformasyon görüntüsünün düzelmesine yardımcı olur. Sirke ise mantarı öldürür. Sirkenin içinde zayıf asit bulunmasına rağmen, mantarı yok eder.

Malzemeler

Karbonat 4-5 yemek kaşığı

-1 fincan beyaz sirke veya elma sirkesi

-Su

Ayaklarınızı koymak için yeterli miktarda su ile sirkeyi karıştırın. Ayaklarınızı 15 dakika bekletin, sonra kağıt havlu ile ayaklarınızı kurulayın. Ardından yine suyun içine birkaç kaşık karbonat ekleyin. Yine tırnaklarınızı karbonatlı suyun içinde 15 dakika bekletin. Ardından kağıt havlu ile yine kurulayın. Bu uygulamayı günde iki kez yapın. Faydasını göreceksiniz. Tırnak batmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri

3. Hindistan Cevizi Yağı

Tırnak mantarını yok etmek için sert kimyasallar kullanmak yerine doğal yönetmlerin tercih edilmesi çok daha faydalıdır. Yağ asitleri doğal mantar öldürücüleri olarak çalışırlar. Bunun için hindistan cevizi yağı, doğal mantar öldürücü olarak mucizevi bir şekilde işe yarar.

Malzemeler

Bir miktar Hindistan cevizi yağı

Eldiven

Eldivenlerinizi giyin tırnaklarınızı hindistan cevizi yağı ile iyice ovun. Tırnaklarınızın hindistan cevizi yağını iyice emdiğinden emin olun ve kuruması için bekleyin. Bu uygulamayı günde 2-3 kez tekrarlayın. Hindistan cevizi yağı ile ilgili tüm yazılarımızı okumak için tıklayın

Ayak mantarını önlemek için ayaklarınızın her zaman kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Giydiğiniz çorabı, yıkamadan asla giymeyin. Eğer ayağınızda mantar varsa, parmaklı çorapları tercih edebilirsiniz. Mantar tedavisi uzun ve sabır isteyen bir tedavidir. Tedaviye başlamadan önce mutlaka tırnaklarınızı kısaltın. Mantarlı bölümleri mümkün olduğu kadar kesmeye çalışın. Tırnak makasınızı kesme işleminden sonra dezenfekte edin.