Ayak ağrıları öldürebilir



Dr. Usta, “Günde 4 adet içilen sigara bile damar tıkanıklığına sebep olabilir. Yapılan araştırmalarda tedavi edilmemiş damar hastalıklarının yüzde 25’i 1 yıl içinde ölümle sonuçlanırken, yüzde 25’i de kesilme ile sonuçlanıyor. Ayrıca hastaların inme geçirme oranı da daha fazla” dedi.

Şikayeti olmayan hastalarda bile Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanları’nın muayenesi sonucu her 3 kişiden birinde hastalık tespit edildiğini kaydeden Dr. Usta “Bacak ağrısı olan hastalar, 50-69 yaş arası olup sigara içen veya diyabeti olan hastalar ve 70 yaş üzeri herkes risk altındaki kişilerdir. Periferik Arter Hastalığı olan hastaların yüzde 66’sında sadece 50 metre yürüdükten sonra ayaklarında ağrı başlarken yüzde 31’inin de ev içinde yürürken bile ayaklarında ağrılar başlar. Tedavi edilmemiş her bir damar hastasının devlete maliyeti yıllık ortalama 5 bin dolar civarındadır. Kullanımda bulunan çeşitli ilaçlarla erken tespitte bu hastalar ameliyata gerek kalmadan tedavi edilmesi mümkündür” diyor.