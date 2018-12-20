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Ayak ağrıları öldürebilir

Trabzon Ahi Evren Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Sefer Usta’nın verdiği bilgiye göre damar tıkanıklığı en sık görülen ölüm sebepleri arasında ve yürürken sürekli ayakların ağrıması ölüme sebeb olabilir!

20 Aralık 2018 Perşembe 17:17
Ayak ağrıları öldürebilir


Dr. Usta, “Günde 4 adet içilen sigara bile damar tıkanıklığına sebep olabilir. Yapılan araştırmalarda tedavi edilmemiş damar hastalıklarının yüzde 25’i 1 yıl içinde ölümle sonuçlanırken, yüzde 25’i de kesilme ile sonuçlanıyor. Ayrıca hastaların inme geçirme oranı da daha fazla” dedi.

Şikayeti olmayan hastalarda bile Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanları’nın muayenesi sonucu her 3 kişiden birinde hastalık tespit edildiğini kaydeden Dr. Usta “Bacak ağrısı olan hastalar, 50-69 yaş arası olup sigara içen veya diyabeti olan hastalar ve 70 yaş üzeri herkes risk altındaki kişilerdir. Periferik Arter Hastalığı olan hastaların yüzde 66’sında sadece 50 metre yürüdükten sonra ayaklarında ağrı başlarken yüzde 31’inin de ev içinde yürürken bile ayaklarında ağrılar başlar. Tedavi edilmemiş her bir damar hastasının devlete maliyeti yıllık ortalama 5 bin dolar civarındadır. Kullanımda bulunan çeşitli ilaçlarla erken tespitte bu hastalar ameliyata gerek kalmadan tedavi edilmesi mümkündür” diyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:17
  1. ayak ağrısı
  2. ayak ağrısı tehlikeli mi

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