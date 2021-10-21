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Yaşam Ayağına odun parçası batan adam hayatını kaybetti!
Yaşam

Ayağına odun parçası batan adam hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ayağına odun parçası batması nedeniyle enfeksiyon kapan 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 00:18:00 -
Ayağına odun parçası batan adam hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ayağına odun parçası batan ve sonrasında enfeksiyon kapması neticesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına bir süre önce odun parçası battı.

Enfeksiyon kaptı hastaneye kaldırıldı

Odun parçasının batması sonrasında Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluşunca Yalova ilinde bulunan bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kobyaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

Hüseyin Kobyaoğlu'nun cenazesi, helallik alınması için Akyazı’da bulunan evine getirildi. Daha sonrasında Kubbeli Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı ardından Hüseyin Kobyaoğlu, Yuvalak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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