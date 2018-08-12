''Ayağımız tökezlerse FETÖ’cü hainler üzerimize çullanır''

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin önemli hatırlatmalarda bulundu. Arslan, “15 Temmuz’u buradan yeniden unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün 15 Temmuz’un yeni bir versiyonunu yaşıyoruz. Türkiye’yi ekonomik saldırılarla çökertmek ve ekonomik bir savaşı başka bir boyuta taşımak isteyen emperyalist güçlerle yeni bir dönem başladı. Bu savaş daha kapsamlı ve toplumun tamamına yönelik ve Türkiye’yi bölgesinde diz çöktürme savaşı. Bu savaşı kaybedersek geleceğimizi kaybederiz” şeklinde konuştu.

Arslan şöyle devam etti: “Bu siyasi bir mesele değil, parti meselesi değil, mesele bir papaz meselesi hiç değil. Mesele çok büyük. Mesele Türkiye’nin varlığını yok etmek isteyen bir emperyalist düşmanca bir tutum içerisindeki yaklaşım. Verin papazı kurtulalım diyorlar böyle bir şey yok. Arkasından başka bir şeyler daha gelecek. Bu papaz 2 senedir cezaevinde niye şimdi gündemde? Konsoloslukta bu görevliler tutuklandığında bu içeride yatıyordu. Bu topraklarda kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle yaşayacağız ya da teslim olacağız. Tarih boyunca teslimi yaşamadık. Şehit verdik, gazi verdik ama asla bu baskılara boyun eğmedik. Bugün de aynı süreci yaşıyoruz. Hep birlikte bunun farkında olmamız gerekiyor. Eğer bu mücadele ayağımız tökezlerse bu hainler üzerimize çullanır.”