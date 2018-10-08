Ay yıldızlı yeni uydular için geri sayım

Üç haberleşme ve üç gözlem uydusu bulunan Türkiye, uzay teknolojileri alanında da atağa kalktı. Ülkemizin haberleşme ihtiyacını karşılayan Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları ile gözlem yapan Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat’a yenileri eklenecek.

Yatırımlar art arda geliyor

Türkiye’nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan ülkemizin geleceğinde bu alandaki yatırımların öne çıkacağı mesajını verdi. Bakan Turhan yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye, 6 haberleşme uydusunun da aktif hale gelmesiyle Asya’da Türk cumhuriyetleri dahil Çin’e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

Devlerle işbirliği

31 derece doğu yörüngesine Türkiye’ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak. Tedarik süreçleri devam eden bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu üç firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım 2017’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı.

Türksat 5A ve 5B için son 2 yıl

Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde takvime uygun şekilde devam ediyor. Her iki uyduda da Ön Tasarım Gözden Geçirme fazları tamamlandı. Türksat 5A uydusu 2020’de, Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Türksat 6A 2021’de uzayda

Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapımı devam eden Türksat 6A’nın ise 2020’de tamamlanması ve 2021’de uzayda olması planlanıyor. Üç haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye’nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısı 6’ya yükselecek.