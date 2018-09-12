Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan gözaltına alındı!

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın görev yaptığı 're:volt' adlı derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetecinin bu sabah saat 05:00'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Polislerin Zirngast'ın yanı sıra kimliği açıklanmayan başka kişileri de gözaltına aldığı bildirildi.