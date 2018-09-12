0553 313 94 23

Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan gözaltına alındı!

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın 'terör' suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan gözaltına alındı!

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın görev yaptığı 're:volt' adlı derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetecinin bu sabah saat 05:00'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Polislerin Zirngast'ın yanı sıra kimliği açıklanmayan başka kişileri de gözaltına aldığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
  1. Ankara
  2. Max Zirngast
  3. Avusturyalı gazeteci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama: Galatasaray'ın fiili başkanı Fatih Terim'dir
    1. Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama:..
    2. İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde..
    3. İspanya'dan Hırvatistan'a tarihi fark!..
    4. Bayraktar açıkladı: 1 Heron fiyatına 4..
    5. İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş..
    6. Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan..
    7. Kovuldu mu? Nihat Doğan isyan etti!
    8. Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı
    9. Ali Koç'tan Emre Akbaba itirafı
    10. Bir minik kızı daha zorla babasından..
    11. Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    12. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak..
    13. İngiltere: Erdoğan'a kesinlikle..
    14. BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı!
    15. ABD mahkemesinden kritik İran kararı!
    16. 3. Havalimanında prova
    17. Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!
    18. Cezayir'de Saddam Hüseyin sloganları
    19. 1 milyon Katalan meydanlara çıktı!
    20. Filistin'den Avrupa ülkelerine boykot..
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"