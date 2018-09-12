Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan gözaltına alındı!
Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın 'terör' suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.12 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın görev yaptığı 're:volt' adlı derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetecinin bu sabah saat 05:00'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Polislerin Zirngast'ın yanı sıra kimliği açıklanmayan başka kişileri de gözaltına aldığı bildirildi.
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