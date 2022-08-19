Avusturya'da tokmak skandalı! Şimdi yandılar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Avusturya Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler olurken, maç önü ve maç esnasında yaşananlar mücadeleye gölge düşürdü. Karşılaşmanın 43. dakikasında başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Avusturya Wien tribünlerinden 'davul tokmağı' atılırken, yaşanan bu çirkin durum sonrası UEFA ayaklandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un ayağından gelen gollerle 2-0 mağlup ederken rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantajı cebine koymayı başardı.

Avusturya'da oynanan mücadelede maç önü ve maç esnasında da çirkin olaylar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'in 1-0 üstün olduğu esnada devam eden mücadelenin 43. dakikasında Austria Wien taraftarı sahaya yabancı madde yağdırmaya başladı.

DAVUL TOKMAĞI ATILDI!

Bu sırada Austria Wien tribünlerinden atılan davul tokmağı, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a isabet etti. Altay Bayındır’ın göğsüne isabet eden davul tokmağı ile yere yığılmasından sonra maç durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası mücadele 45. dakikadan itibaren tekrar başladı. Tribünlerin tansiyonunu yatıştırmaya çalışan Austria Wien oyuncuları taraftarlara sakin olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yaşanan bu durum sonrası UEFA yetkilileri harekete geçerken, Avusturya kulübü UEFA Avrupa Ligi'nden diskalifiye edilmesinin yanı sıra, ciddi bir para cezası ile de karşı karşıya.

Yaşanan bu olaylar Avusturya basınında da geniş yankı bulurken, Kurier gazetesinin haberine göre; A. Wien yönetimi, Türk kaleciyi göğsünden vuran ve maçı yarıda bırakmanın eşiğine getiren davul tokmağını atanı arıyor.

Karşılaşmada yaşanan bu çirkin olayın failinin kimliği henüz belirlenemezken, atan kişinin davulcu mu yoksa davulcunun tokmağını alan bir taraftar mı olduğu da netleşmiş değil... Avusturya Wien yönetiminin faili belirlemek için tribün görüntülerini izleyerek olayın netlik kazanması bekleniyor.

"MAÇ İPTAL OLABİLİRDİ"

Öte yandan kaleci Altay Bayındır, yabancı maddenin isabet etmesi sonrası bir süre yerde kalırken, kalkıp oyuna devam etti. Avusturya gazetesi bu detayın da altını çizeken, Altay’ın oyuna devam edebileceğini söylemesi üzerine hakemin maçı devam ettirdiği, aksi bir durumda maçın tatil edilmenin eşeğinden döndüğü belirtildi.

Öte yandan A. Wien taraftarları arasında Viyana sokaklarında yer yer kavgalar yaşandı. Karşılaşma öncesi tam 253 suç rapor edildi. Polise göre, Reumannplatz bölgesinde ahşap ve demir çubuklarla iki tarafın fanatikleri birbirine girdi. Sadece 1 kişi tutuklandı.

Yerel polise göre, Viyana'nın 10. bölgesindeki Reumannplatz bölgesinde sabah saat 00.45 sıralarında iki taraftar grubu arasında çatışma çıktı. Soruşturmaya göre 30'a yakın Avusturyalı taraftar, 50'ye yakın Fenerbahçe taraftarına ahşap ve demir çubuklarla saldırdı. Çatışmada iki kişi yaralanırken, Viyana polis olayları biber gazı kullanarak sonlandırdı. Biber gazından zarar görenler hastaneye kaldırıldı.