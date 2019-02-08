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Avusturya'da PKK'ya tepki var!

Geçtiğimiz yaz aylarında PKK'nın ülkede aktif bir şekilde hareket etmesine olanak sağlayan Avusturya, devlet dairesinde çalışan bir memurun PKK'lı terörist tarafından katledilmesini konuşuyor. Ülkede, PKK'lı teröristin tutuklanmaması güvenlik tartışmalarına yol açtı.

08 Şubat 2019 Cuma 15:48
Avusturya'da PKK'ya tepki var!

Avusturya’nın Dornbirn kentinde PKK’lı terörist Soner Ö’nün bir memuru katletmesi tepkilere neden oldu. Sınır dışı edilen teröristin tekrar iltica başvurusu yapması ve tutuklanmaması ülkede güvenlik tartışmalarına yol açtı.

Yaz aylarında, ülkede çadır kurup PKK propagandası yapılmasına izin veren Avusturya'da, PKK'lı bir teröristin işlediği cinayet büyük tepkilere neden oldu.

Daha önce işlediği çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı edilen ve Schengen bölgesine girme yasağı olan 34 yaşındaki teröristin hiçbir güvenlik önlemine tabi tutulmamasını eleştiren Avusturyalılar, bu yılın başında iltica başvurusunda bulunan PKK’lının tutuklanmamasına da tepki gösterdi.

"Boşlukları doldurmamız gerekiyor"

Vorarlberg Eyalet Valisi Markus Wallner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, valilik ve belediye binalarında güvenlik önlemlerini artıracaklarını ifade ederek yasal boşlukların yol açtığı olumsuzlukların İçişleri Bakanlığı tarafından giderilmesini talep etti.

Wallner, suç işlemiş, sınır dışı edilmiş ve yasa dışı yollarla ülkeye giren PKK'lı teröristin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Wallner, "Böyle birinin serbest dolaşmasına izin vermemeliyiz. Bu yöndeki yasal boşlukları doldurmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yasaların, iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin geldikleri ülkelerde "kötü muamele görme ihtimali" nedeniyle bulundukları ülkede kalmalarına olanak sunduğu belirtildi. PKK'lı teröristin iltica başvurusunda örgüt mensubu olduğunu ve Türk güvenlik güçlerine karşı savaştığını kabul ettiği bildirildi.

Avusturyalı memuru boğazından bıçaklamıştı

Ülkenin Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde önceki gün terör örgütü PKK üyesi Soner Ö, tartıştığı sosyal işler büro amiri 49 yaşındaki Alexander A’yı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Polisten olaya ilişkin yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristin "pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla işlediği" aktarılmıştı.

PKK’lı terörist, 2009’da ülkede karıştığı çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı edilmişti. Terörist, hakkındaki Schengen bölgesine giriş yasağına rağmen Avusturya'da bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:48
  1. Avusturya

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    Bu Daha Başlanğıç. Başınıza Daha Çok Bela Olacaklar. Hiç Şüphesiz. Siz Daha Korumaya Devam Edin Şerefsizler.
  • Kocasolak Kocasolak 21 dk önce
    Bir adam ölmüş ne değeri var pkk batı için binlerce insan öldürüyor. Pkk olmasa Türkiye Viyana kapılarına dayanacak, bunu gavur iyi biliyor. Yapmadığımız iş değil.

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