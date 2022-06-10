Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
UEFA Uluslar Ligi maçlarında heyecan dorukta. UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa, Danimarka’ya 2-1 yenilmişti. Fransa, UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1. Grup 3. maçına bu kez Avusturya’ya konuk olacak. Peki Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Avusturya Fransa hangi kanalda canlı?
Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Avusturya - Fransa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Avusturya - Fransa maçının saati, ne zaman oynanacağı ve hangi kanala canlı yayınlanacağını merak edere oldu. Peki Avusturya - Fransa maçı şifresiz mi? Avusturya - Fransa maçı hakemi kim? Avusturya - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Avusturya Fransa maçı saat kaçta?
Avusturya Fransa maçı ne zaman? Avusturya Fransa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
Avusturya Fransa hangi kanalda canlı?
UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1.Grup 3. maçına sahne olacak Avusturya Fransa mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.