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Spor Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Spor

Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

UEFA Uluslar Ligi maçlarında heyecan dorukta. UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa, Danimarka’ya 2-1 yenilmişti. Fransa, UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1. Grup 3. maçına bu kez Avusturya’ya konuk olacak. Peki Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Avusturya Fransa hangi kanalda canlı?

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:19:00 - 2022-06-10 12:05:50
Avusturya-Fransa maçı ne zaman? Avusturya-Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

 

Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Avusturya - Fransa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Avusturya - Fransa maçının saati, ne zaman oynanacağı ve hangi kanala canlı yayınlanacağını merak edere oldu. Peki Avusturya - Fransa maçı şifresiz mi? Avusturya - Fransa maçı hakemi kim? Avusturya - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Avusturya Fransa maçı saat kaçta?

Avusturya Fransa maçı ne zaman? Avusturya Fransa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

Avusturya Fransa hangi kanalda canlı?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1.Grup 3. maçına sahne olacak Avusturya Fransa mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

 

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