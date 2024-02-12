Avustralya’daki Eyalet Parlamentosu Ermeni lobisine boyun eğiyor

Türk milleti, ANZAC Törenleri için Avustralyalılara bir kez daha kucak açmaya hazırlanırken, Yeni Güney Galler Eyalet Senatosu küstah bir karara imza attı ve sözde Ermeni, Yunan ve Süryani soykırımlarının eğitim müfredatına alınması için çalışma başlattı.

SÖZDE SOYKIRIM YALANI

Girişime Avustralya Türk toplumunun büyük tepkisi var.

Toplum önderleri eğitim müfredatına alınacak bu tür bir tarih çarpıtmasının ülkedeki Türk asıllı çocukların geleceğini olumsuz yönde etkileyeceğini, öğrencilerin okullarda sözde soykırım yalanlarıyla taciz edileceğini düşünüyor.

Avustralya Türk toplumunun önde gelen liderleri konunun Yeni Güney Galler eyaleti siyasetinde büyük etkisi olan aşırılıkçı Yunan lobisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu uzantısı lobi derneklerinin bir çalışması sonucu olduğunu söylüyor.

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GAZZE’YE KÖRLER

Bu konuda defalarca milletvekillerini uyardıklarını belirten Türk toplum yetkilileri, özellikle Gazze’de yaşanan acı olaylara herhangi manalı bir tepki göstermekten imtina eden Avustralyalı siyasetçilerin bardağı taşırdığı görüşünde.

Türk toplum yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına Avustralya yerli halklarına yapılan ve hukuki tanımı ile soykırım olarak adlandırılabilecek politikalarının da Türkiye müfredatına alınması için görüş bildireceklerini belirtiyorlar.

DOSTLUĞA DARBE

Avustralya’da yaşayan Türklerden Cemil Keçic, tepkisini şöyle dile getirdi: “Maalesef bu tür haksız geçmiş tarih öğretileri iki ülke arasındaki dostane duyguları derinlemesine ve uzun vadede yaralayacaktır, ancak gerek Federal hükümet gerekse Eyalet hükümetleri bu konuda umarsızca davranmaya devam etmektedir. Umarız bu yanlışlardan bin önce dönerler.”