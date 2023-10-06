Avustralya'da küçük uçak düştü: Bir ölü
Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Canberra Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu Cirrus SR22 uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştükten sonra alev aldı.
İlk belirlemelere göre kazada en az bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrası bölgeye itfaiye ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB) olayla ilgili soruşturma başlattı. (İLKHA)
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