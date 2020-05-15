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Avustralya'da kafe ve restoranlar açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:00:46 -
Avustralya'da kafe ve restoranlar açıldı

ANKARA (AA) - Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla yayıldığı ve en çok can kaybının yaşandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar açıldı.

NSW eyaletinin Başbakanı Gladys Berejiklian, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kafe, restoran, havuz ve ibadet yerlerinin açıldığını belirterek, herkesin dikkatli davranması ve sosyal mesafeyi koruması gerektiğine işaret etti.

Berejiklian, açılan yerlerde belli bir zaman diliminde en fazla 10 kişiye izin verileceğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların hafifletilmesinin bazı istenmeyen sonuçlara neden olduğunu ifade eden Berejiklian, benzeri bir durumun eyalette yaşanmaması için herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uygulanan yasak ve kısıtlamaların, mart ayında yüzde 5,2 olan işsizlik oranını nisan ayında yüzde 6,2’ye yükselttiği açıklanmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, nisan ayında işlerini kaybeden yaklaşık 600 bin Avustralyalının hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

Kovid-19'dan 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 910 bin test uygulandı. Virüse yakalanan 7 bin 19 Avustralyalıdan 6 bin 337'si iyileşti.

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