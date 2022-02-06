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Dünya Avustralya’da Coburg Camii’nin temeli atıldı
Dünya

Avustralya’da Coburg Camii’nin temeli atıldı

Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk toplumu için büyük öneme sahip olan ve geçtiğimiz aylarda yıkılan Coburg Camii’nin yeniden temeli atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:47:00 -
Avustralya’da Coburg Camii’nin temeli atıldı

Temel atma törenine Moreland Bölge Başkanı Mark Riley ile Avustralyalı Türkler katıldı. Riley, bölgede çok sayıda Müslümanın yaşadığını, yapılacak merkezin Avustralya’nın çok kültürlülüğüne büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Merhum şarkıcı Barış Manço, geçmişte Avustralya turnesi sırasında söz konusu caminin temel atma törenine katılmıştı.

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