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Dünya Avustralya'da büyük deprem! Tsunami ikazı
Dünya

Avustralya'da büyük deprem! Tsunami ikazı

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 şiddetinde deprem kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:49:00 -
Avustralya'da büyük deprem! Tsunami ikazı

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

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