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Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu

Altın kabuk bağlamış dev kayalar bulunduğu bildirildi.

11 Eylül 2018 Salı 09:58
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu

BBC'nin haberine göre, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals, geçen hafta Kalgoorlie yakınındaki madende bulunan iki kayayı kaplayan altının, en az 4 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Kuvars kayalardan büyük olanın üzerindeki altının miktarının 60 kilogramdan fazla olduğu belirtildi.

"Çok nadir rastlanabilecek bir keşif" olarak nitelendirilen kayaların, açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:58
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