Avustralya, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Bakan Payne, Venezuela’daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Venezuela'da bir an önce demokrasiye geçiş çağrısında bulunarak "Avustralya, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela Anayasası'na uygun olarak seçim yapılıncaya kadar geçici devlet başkanı olarak tanıyor ve destekliyor.’’ ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD’ye gidecek olan Payne, hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm partileri, demokrasiye dönüş, hukukun üstünlüğüne saygı ve Venezuela halkının insan haklarının korunması dahil olmak üzere, durumun barışçıl çözümü için yapıcı bir şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.