Avustralya günah çıkardı! ‘39 Afgan sivili katlettik’ itirafı

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu. IGADF’nin 4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasadışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.



Yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği rapordaki bulguları değerlendiren Campbell, raporun bazı askerlerin ‘savaşçı kültürünün utanç verici kaydını’ ortaya çıkardığını söyledi. Campbell, “Özel kuvvetlerimizin en az 39 Afgan sivili öldürdüğüne dair güvenilir kanıtlar var. Avustralya ordusu adına Afgan halkından içtenlikle özür diliyorum” ifadesini kullandı.



Orgeneral Campbell, “Bu durum savaş suçlarını soruşturan bir savcı tarafından ele alınmalıdır” ifadesini kullanırken 2007-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapan özel kuvvet mensuplarına verilen madalyalardan bazılarının da geri alınmasını istedi. Raporu hazırlayan Müfettiş Tümgeneral Paul Brereton, hükümetin, Afganistan’daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını söyledi.