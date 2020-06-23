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Aktüel

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanıp meydana yürüyen bir grup avukat, Ankara'da baro başkanlarına yönelik müdahaleyi protesto etti - Adliyenin atrium alanında toplanan yüzlerce avukatın, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:54:38 -
Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

İSTANBUL (AA) - Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen baro başkanlarına yönelik müdahale, İstanbul ve Bakırköy adliyelerinde bir grup avukat tarafından protesto edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısı girişindeki alanda toplanan avukatlar, sloganlar ve alkışlar eşliğinde adliye önündeki alana doğru yürüdü.

Pandemi önlemleri kapsamında maske takan avukatların, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, adliye önünde toplanan avukatlar adına yaptığı konuşmada, "Avukatlık mesleğini tam kanunumuzda yazan şekliyle içimize sinerek uygulayacağımız günlere kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından avukatlar, alana getirilen hoparlörlerden çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

Bakırköy Adalet Sarayı atrium alanında toplanan bazı avukatlar da alkışlarla dışarı çıktı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek, burada yaptığı açıklamada, Ankara'daki baro başkanlarına izin verildiğini söyledi.

Avukatlar, açıklamanın ardından slogan ve alkışlarla dağıldı.



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