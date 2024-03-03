Avukatları Elon Musk'ı çileden çıkarttı!

Tesla CEO'su Musk, yaşadığı son olaylar karşısında öfkesine hakim olmakta zorlanmaya başladı. Elon Musk'ın maaş paketini iptal ettiren avukatların şimdi de 6 milyar dolar değerinde Tesla hissesi istedikleri öğrenildi.

Elon Musk uzun bir süredir maaş paketiyle ilgili tartışmaların merkezinde yer alıyordu. 2008 yılında hiç beklenmedik bir şekilde eskiden bir heavy metal grubunda davul çalan Richard Tornetta, Musk'a karşı dava açarak, maaş paketinin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini iddia etmişti.

Yüzde 11 hisse istiyorlar!

Yıllar süren dava sonuçlandı ve Musk, 56 milyar dolarlık maaş paketinden oldu. Ancak son günlerde Musk'ı sinirlendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Avukatlar, hakimden, avukatlık ücreti karşılığında Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 11'ini talep ediyor; bu da yaklaşık 6 milyar dolara denk geliyor. Avukatlar, Delaware'li bir hakime, tazminat paketinin bir kısmının avukatlık ücreti olarak kendilerine verilmesi gerektiğini savunuyor. Cuma günü gerçekleşen duruşmada dava çalışmaları için aldıkları ücretin maaş paketinin yaklaşık yüzde 11'i kadar olduğunu savundu. Bu da yaklaşık 5,96 milyar dolar değerinde Tesla hissesine tekabül ediyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre avukatlar, "Davacının avukatına çalışmaları için ödeme yapılmadı ve herhangi bir masrafı veya gideri geri ödenmedi." açıklaması yaparken, Elon Musk da şu paylaşımda bulundu:

"Tesla'ya zarar vermekten başka bir şey yapmayan avukatlar 6 milyar dolar istiyor"

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