Avrupa'nın uykusu kaçtı! Nükleer silahlar gün yüzüne çıktı
Rusya ile Belarus düzenlediği ortak nükleer silah tatbikatı Avrupa'nın uykusunu kaçırdı.
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak olarak nükleer silahların muharebe kullanımına yönelik tatbikat düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre Belaruslu askerler, füze sistemlerine yönelik özel mühimmat hazırlıklarını Rus tarafıyla birlikte gerçekleştirdi.
En yüksek muharebe hazırlığı
Rus tarafının tatbikat kapsamında nükleer silah birliklerini en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine getirme alıştırması yaptığı belirtildi.