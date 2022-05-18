Avrupa’nın Kandil’i İsveç

Yavuz Selim İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör örgütlerinin kuluçka merkezi” diyerek NATO üyeliğine kapıları kapattığı İskandinav ülkesi İsveç ile Finlandiya’nın kanlı sicilini açığa çıkarıyoruz. Terörle diz çöktürmek istedikleri Türkiye ile müttefiklik hukukuna kavuşmak için NATO kapısını aşındıran İsveç’in PKK ve FETÖ’cü teröristlerin Kandil ve Pensilvanya’dan sonraki üçüncü karargahı gibi faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Haçlı uşağı teröristlerin Türkiye’ye karşı İsveç ve Finlandiya’dan aldıkları destekler tek tek istihbari tetkiklere takıldı.

FETÖ’cü hainlere oturum izni

PKK ve FETÖ’cü hainleri Türkiye’ye iade etmemekte direnen İsveç’in 3 yılda 1.863 FETÖ’cüyü himaye ettiği belirlendi. İsveç 2015 yılında 253, 2016 yılında 738, 2017 yılında 872 FETÖ’cüye çalışma ve oturum izni verdi. İsveç’in Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius, FETÖ’cü hainleri himaye ettiklerinin itiraf ederek, “Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye’ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz” dedi. İsveç’in kucağında beslediği kapatılan Today’s Zaman gazetesi büro şefi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, “Stockholm Center for Freedom” isimli FETÖ’cü oluşumun tepesinde Türkiye aleyhinde faaliyet yürütüyor. Bir diğer firari Levent Kenez ile birlikte Nordic Monitor’de yine Türkiye karşıtı karalama kampanyaları kurgulanıyor. Nordic Monitor, şehit Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi vurarak darbenin seyrini değiştirdiği Yurtta Sulh Konseyi üyesi Semih Terzi’yi masum gibi göstermeye çalışmıştı. 15 Temmuz darbe gecesinde Gölcük Donanma Komutanlığı’nda aktif rol alan FETÖ’nün mahrem sorumlusu Bahattin Bican da İsveç’te oturum izni verildi. Darbe başarısız olunca doğrudan İsveç’e kaçan FETÖ’cü Bican, 13 Nisan 2020’de bu ülkede öldü.

PKK’nın adeta ikinci merkezi

Terör örgütü PKK, Nisan 2016’da İsveç’in başkenti Stockholm’de ofis açtı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK/YPG’li teröristlerle defalarca görüştü. PKK’nın sözde Suriye Demokratik Konseyi’nin Başkanı İlham Ahmed ile Mart 2021’de bir araya geldi. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise “Mazlum Kobani” kod adlı PKK/SDG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile online görüşme yaptı. Hultqvist, bu görüşmede “PYD/YPG ile iş birliğine hazır olduklarını” söyleyecek kadar ileri gitti.

İsveç’te doğrudan PKK’ya bağlı 20’den fazla sivil toplum örgütü faaliyette. Örgütün propaganda üssü olan Aryen TV, Nevruz TV ve Ronahi TV İsveç’ten dünyaya yayın yapıyor. İsveç Hükümeti, bu yayınlara fon aktarıyor. Fon pastasının en büyüğünü kapan Nevruz TV’nin İsveç’ten bir yılda aldığı mali destek miktarı tam 1 milyon 467 bin 866 avro.

Milyonları hainlere akıtıyorlar

Teröre finansman sağlayan İsveç, bugüne kadar YPG’ye 210 milyon dolarlık destek aktardı. İsveç’te faaliyet yürüten sözde Kürdistan Kızılayı, bağış adı altında yıllık yaklaşık 30 milyon avro toplayarak paraları Kandil’e aktarıyor. Önümüz yıl yani 2023’te İsveç’in PKK yanlısı sözde sivil toplum örgütlerine 376 milyon dolarlık destek verilmesi kararlaştırıldı. Terör örgütünün PKK’nın Avrupa’daki mensupları, Kandil’den aldıkları eylem ve yürüyüş talimatlarını İsveç’te kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İsveç Hükümeti “ifade özgürlüğü” kılıfıyla terörist yanlılarının PKK flamaları ve bebek katili Apo’nun fotoğraflarıyla sokak gösterileri düzenliyor. Eylemlerde terör propagandası yapılmasına İsveç emniyet kuvvetleri gıkını dahi çıkarmıyor.