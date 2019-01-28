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Avrupa'dan sosyal medya çıkışı: Yasaklayabiliriz!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, zararlı içeriklerin kaldırılmaması durumunda sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:32
Avrupa'dan sosyal medya çıkışı: Yasaklayabiliriz!

BBC'nin haberine göre Hancock, sosyal medya şirketleri için "Yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek, o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir" dedi ama "Böyle bir şey yapmak istemem" diye ekledi.

Sağlık Bakanı Hancock, daha önce kendine zarar verenlerin görüntüleri ile intihar videolarının paylaşılması nedeniyle sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.

Rahatsız edici içeriklerin ardından intihar etmişti

İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili sosyal medyada izlediği rahatsız edici içeriklerin ardından yaşamına son vermişti.

Molly Russell'ın babası "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.

Instagram ruh sağlığıyla ilgili sorunları uzmanlarla değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Instagram, bazı içerikleri kaldırmadıklarını ama bu videolara bakan kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini duyurdu.

Şirket, politikalarını ve teknolojilerini de değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

Instagram'a sahip olan Facebook da 'derin üzüntü duyduklarını, bireye zarar veren ve intihara sürükleyen videoların platformlarında yerleri olmadığını' açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:32
  1. sosyal medya
  2. ingiltere

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