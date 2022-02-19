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Dünya Avrupa'dan Putin'i kızdıracak açıklama
Dünya

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak açıklama

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:08:00 -
Avrupa'dan Putin'i kızdıracak açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, "AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir." dedi.

Rusya'dan AB'ye gelen doğal gaza bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un yüksek enerji fiyatlarına rağmen özellikle sözleşmelerdeki en alt seviyede gaz tedariki yaptığını aktardı.

Von der Leyen, Rusya'nın son 6 aydır en alt seviyeden gaz arzı yaptığını, Avrupa'nın depolarındaki Gazprom gazının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

"Bu, bir şirket için garip bir davranış yöntemi." diyen von der Leyen, enerji çeşitliliğini artırmak için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle çalıştıklarını, sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini artırmak için uğraştıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün itibarıyla Rusya'nın gaz arzını tamamen kesmesi halinde bile kışı rahat geçirebiliriz. Orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmada kararlıyız. Bu, Avrupa'nın stratejik enerji bağımsızlığını artıracaktır." diye konuştu.

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