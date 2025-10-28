Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti

Belçika’da yaşayan 53 yaşındaki Elif Baytürk, endometrium (rahim) kanseri olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Ancak asıl yıkımı, hastalığının tedavisi için gittiği hastanede yaşadı. Doktorlar, Baytürk’ün obezite ve göbek fıtığı sorunları nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğunu belirterek cerrahi müdahaleyi gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Hastalığı hızla ilerlerken Belçika’da adeta çaresiz bırakılan Baytürk, son bir umutla yönünü anavatanı Türkiye’ye çevirdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, yurt dışında “yüksek riskli” olarak görülen hastayı ameliyat etme kararı aldı. Başarılı geçen operasyonla Baytürk, hem kanserli dokudan hem de hayatını zorlaştıran fıtığından kurtularak sağlığına kavuştu. Prof. Özdemir, “Endometrium kanserinde asıl tedavi cerrahidir” dedi. Elif Baytürk ise Türkiye’de aldığı tedavi süreci için, “Çok şükür yeniden sağlığıma kavuştum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

BELÇİKA’DAN TÜRKİYE’YE UZANAN TEDAVİ SÜRECİ

Hastanın durumunu değerlendirdiklerinde erken evrede bir endometrium kanseri tespit ettiklerini belirten Prof. Özdemir “Endometrium kanserinde asıl tedavi cerrahidir. Hastamız daha önce karın yolundan ameliyat denemesi yapılmış ancak başarısız olmuştu. Biz ise vajinal yolla yumurtalıkların alınması ve lenf bezlerinden örnekleme işlemlerini gerçekleştirdik. Ayrıca oluşan büyük göbek fıtığını da onardık. Ameliyat başarılı geçti, hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Prof. Özdemir, patoloji sonuçlarına göre hastanın ilerleyen dönemde radyoterapi veya kemoterapiye ihtiyacı olup olmayacağının değerlendirileceğini belirtti. Hastanın ise düzenli takiplerle sağlıklı bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

“TÜRKİYE’YE GELDİM, ŞİFA BULDUM”

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Elif Baytürk ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Belçika’da ameliyat edemediler, kemoterapi önerdiler ama kabul etmedim. Türkiye’ye gelip tedavi olmaya karar verdim. İsa hocamız, Yaşar hocamız ve tüm sağlık ekibinden Allah razı olsun. Çok memnunum, çok iyiyim. Hem rahim kanserim hem de göbek fıtığım aynı ameliyatta çözüldü. Çok ağrılarım vardı, şimdi çok şükür sağlığıma kavuştum.”