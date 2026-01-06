  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Ünlüler uyuşturucu batağında! Kızılcık Şerbeti operasyonunda yeni gelişme

Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak
Dünya Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak sınırlı çaplı bir operasyon düzenledi. Olayda 6’dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek
Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Dünya

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı
Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Dünya

Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı
Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı

Dünya

Suriye’de yeni banknotlar tedavülde: Mevcut paralardan iki sıfır atıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23