Sağlık

Down sendromu davasında 78 milyon: Sağlık camiası ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Down sendromu davasında 78 milyon: Sağlık camiası ikiye bölündü

Diyarbakır’da bebeklerinin Down sendromlu doğmasının ardından doktora dava açan aileye 78 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi; uzmanlar kararı tartışmalı buluyor.

Tarama testlerini kabul etmeyen ve bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 78 milyon tazminat kazandı. Mahkeme doktorun ve hastanenin sunduğu epikriz raporlarının 'onam formu' olmadığını belirtirken Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi.

EPİKRİZ RAPORLARI DELİL SAYILMADI

Diyarbakır'da 2021 yılında bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen aile, doktora tarama testleri ve olası sonuçları konusunda 'yeterince uyarılmadıklarını' belirterek dava açtı. Hastane ise mahkemeye hastanın tarama testlerini kabul etmediğini belirten 3 farklı tarihe ait epikriz raporu sundu. Mahkeme ise epikrizin aydınlatılmış onam formu yerine geçmeyeceği belirterek doktorun faiziyle birlikte 78 milyon lira tazminata mahkum etti. Karara itiraz edildi ama doktor icralık oldu.

YAZILI ONAM ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK YOK

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi. "Sadece sözel onamın yeterli olduğu ve bu konuda bir bakanlık bildirisi de yok." diye konuşan Prof. Dr. İtil, "Yani poliklinik defterine yazılması bile yeterli." dedi.

İtil, böyle durumların sömürü haline geldiğini dile getirip hem hekim hem de hasta güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Hekimsen de konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada doktorun uyarmalarına, hastanın testleri istemediğine dair ifadelerinin epikriz raporunda olmasına rağmen verilen kararı eleştirmişti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Hekimsen, istinaf başvurusu yaptıklarını ve sonucu beklediklerini dile getirmişti.

1
