Malzemeler;

170 gram Gliserin.

93 gram Potasyum Kostiği (KOH).

370 gram Zeytinyağı.

43 gram Hindistan Cevizi Yağı.

43 gram Hint Yağı.

Yeşil Sıvı Sabun Boyası.

Aloe Vera Sabun Esansı.

Yeşil Çay Sabun Esansı.

Doğal Sıvı Sabun Yapımı from Tatlı Dilimler on Vimeo.

Zeytinyağı, hint yağı ve hindistancevizi yağını bir kaba koyun.

Kostiği gliserinde azar azar çözün.

Zorlanıyorsanız gliserini biraz ısıtabilirsiniz yada 1-2 yemek kaşığı sıcak su ekleyin. Bütün parçalar eriyene kadar karıştırın.

Paslanmaz bir tencerede ya da benmari usulu ısıtın içerisindeki yağlar erisin. Fırında eritecekseniz ağzı kapalı tencerede 80-90 derece uygundur.

Kostiği yağın içine ilave edin ve karıştırın.

Blender ile dipten etrafa sıçratmamaya dikkat ederek karıştırın.

Kıvam aldığı zaman üstünü streç ile kapatın ve arada sırada kontrol ederek karıştırın.

Karışımınız iyice katılaştığında sabunun olup olmadığını kontrol etmek için şeffaflaşma olmuşsa ve dipteki sertlikler gitmişse olmuştur.

Ya da bir bardak suyun içine biraz sabundan ekleyin karıştırın, Eğer bulanık bir renk olduysa sabununuz daha olmadı demektir ve pişmeye ihtiyacı vardır.

Ama renk bulanmadıysa sabununuz oldu demektir.

Karışımınızın üzerini kapatın ve 24 saat bekletin.

24 saat beklemenin ardından sabunumuzu çözeceğiz.

Örneğin: 1 kahve fincanı sabuna 3 fincan sıcak su ekle biraz ısıtarak yada benmari usulü eritin blendırla karıştırın.

Bu işlem köpürmeye neden olacaktır, köpükleri sönmesi için beklemeye bırakın. Çok soğumamasına dikkat edin.

Her 100 ml sabun için 4-5 ml esans ekleyin ve karıştırın.

İsteğe bağlı sıvı boyada ekleyebilirsiniz.

Köpükler sönene kadar bekleyin eğer çok sıvı ise içine bir kaşık doğal sıvı sabun bazı ekleyebilirsiniz.