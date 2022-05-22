Avrupa'da hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü

İsviçre'de bir kişide maymun çiçeği vakası tespit edildi. Virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükseldi.

Avrupa'da maymun çiçeği vakaları artarken İsviçre'de de ilk kez tespit edildiği belirtildi. Virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükseldi. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün başkent Bern'de bir kişide görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şimdiye dek Kuzey Amerika'nın da aralarında olduğu bölgelerde 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Son 10 yılda arttı

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Ibrahim Soce Fall, geçen yıl Kongo'da 6 bini aşkın, Nijerya'daysa yaklaşık 3 bin vaka tespit edilmesine rağmen "bulaşma dinamikleri açısından hâlen birçok bilinmez olduğunu" açıklamıştı. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.