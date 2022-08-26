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Dünya Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!
Dünya

Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!

Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında ülke genelinde doğalgaz talep ve tüketiminin azalması için gönüllülük esaslı tasarruf kampanyası başlatıldığı bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Putin'in vanaları kısmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri zor günler geçiriyor. İsviçre hükümeti kışın doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:26:00 - 2022-08-26 08:36:56
Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!

Küresel enerji krizi Avrupa'da kendisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Pek çok ülke peş peşe önlemler almıştı. İsviçre de doğal gaz tüketimiyle ilgili yeni bir karar aldı.

Enerji krizi

Hükümetten yapılan açıklamada, Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında ülke genelinde doğal gaz talep ve tüketiminin azalması için gönüllülük esaslı tasarruf kampanyası başlatıldığı bildirildi.

YÜZDE 15 TASARRUF

Bu kapsamda seneye kış döneminin bitişine kadar doğal gaz kullanımından yüzde 15 tasarruf edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kalorifer ve kombi gibi ısıtıcılardaki ısı ayarını bir kademe düşürmenin yüzde 5 ila 6 oranında tasarruf sağlayabileceği, apartman ve iş hanlarındaki çift yakıt sisteminin isteğe bağlı olarak doğal gazdan sıvı yakıta dönüştürülmesi durumunda ise bu oranın yüzde 20'ye yükselebileceği vurgulandı.

Tasarruf kampanyasına ilişkin detayların eylülde paylaşılacağı ifade edildi.

JENERATÖR TALEPLERİ ARTTI

Öte yandan, enerji krizi nedeniyle ülkede kış döneminde elektrik kesintileri yaşanabileceği ihtimali, İsviçre genelinde elektrik jeneratörlerine yönelik talebi artırdı.

İsviçre'nin en çok kullanılan internet üzerinden alışveriş sitesi Digitec Galaxus'un sözcüsü Alex Hammerli, Swissinfo.ch haber sitesine verdiği demeçte, taşınabilir güç istasyonu ve jeneratörlere yönelik talebin temmuzdan bu yana artış gösterdiğini belirtti.

Hammerli, "Bu yılın temmuzunda geçen yıla kıyasla 9 kat daha çok taşınabilir güç istasyonu ve 4 kat daha fazla elektrik jeneratörü sattık." ifadesini kullandı.

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