Şenol Güneş'ten sitem dolu sözler: A Milli Takım için benimle görüşmediler

Ünlü teknik adam Şenol Güneş, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına getirilmesine ilişkin konuştu. Karar öncesinde kendisiyle görüşülmediğini belirten Güneş, Yalçın'a başarı diledi. Güneş, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır." dedi.

Ünlü teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'da bulunan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'ne katıldı.

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Güneş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güneş'e, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve başlamasından önce kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığı soruldu.

Güneş, kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

"BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER"

Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili hayırlı olsun dileklerini de ileten Güneş, "Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir." dedi.

Şenol Güneş'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve Haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz.”

"MİLLİ TAKIMDA BAZEN SİZİ YOK SAYARLAR"

Daha sonra 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülükten çıkardığı dersler ve gençlere önerileri sorulan deneyimli teknik adam, "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar." ifadesini kullandı.