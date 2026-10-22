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Gündem İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

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Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan akıllara durgunluk veren yeni bir alçaklık görüntülendi.

Çin’deki bir restoranda çekilen görüntülerde, müşterilerin bastığı zemin fayanslarına Arapça Kelime-i Şehadet ve ayet-i kerimelerin işlendiği açıkça görüldü. İslam’ın mukaddesatını hedef alan bu nefret dolu hamle, Çin’deki sistematik İslam karşıtlığı ve saygısızlığın vardığı vahim boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Müslümanların kutsallarına açık saygısızlık: Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Restoran müşterilerinin mukaddes yazıların üzerine basa basa dolaştığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Zalim Çin rejiminin Doğu Türkistan'da camileri yıkan, dini ibadetleri yasaklayan ve Müslüman kimliğini yok etmeye çalışan politikasının bir uzantısı olan bu provokasyon, İslam aleminin kutsallarına yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildi.

Olaya tepki gösteren vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, mukaddesata yapılan bu alçak saygısızlığa karşı uluslararası toplumun ve yetkililerin derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Hamdi

Bu çinin işi değil çin maşa esas arkadaki eli görmek lazım bunu yaptıranlara odaklanmak lazım
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