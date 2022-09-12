Avrupa zorda! Almanya Merkez Bankası Başkanı tarih verdi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, fiyatlarda artışın hızlanacağını ve enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun üzerinde zirveye ulaşabileceğini söyledi.

Nagel, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon, ekonomide resesyon ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nagel, "Sonuçta, istikrarlı fiyatlar, orta vadeli, uzun vadeli büyümeye ve euro bölgesine yönelik iyi bir ekonomik görünüm için çok daha önemli. Durgun bir dönemin üstesinden gelmemiz gerekebilir. Şimdilik en azından bu durgun bir dönem gibi görünüyor ve ekonomik üretimdeki düşüş şiddetli olmayacak" diye konuştu.

Fiyatlarda artışın hızlanacağına ve "yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 10'nun üzerinde zirveye çıkabileceğine" işaret eden Nagel, 2023'te ise yıllık enflasyonun bir miktar zayıflayabileceğini ve muhtemelen yüzde 6'nın üzerinde çok yüksek bir seviyede olacağını vurguladı.

Böylece, ekonomide resesyon beklentisine rağmen, banka 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

ECB'nin gerçekleştirdiği tarihi faiz artırımı sonrasında da sıkı para politikasına devam etmesi öngörülüyor.

Bunun yanında, ECB'nin enflasyonla mücadele etmek için para politikasını sıkılaştırmasının Avro Bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatması bekleniyor. Aynı zamanda, bölgede yükselen faiz oranlarının, İtalya ve Yunanistan gibi ağır borçlu ülkelerin borçlanma maliyetlerini artırmasından endişe ediliyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 9,1'e yükseldi

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakamın ECB'nin yüzde 2 hedefinin 4 katından fazla olması dikkati çekiyor.

Almanya'da ise temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu arada, Almanya'da enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması ve yakıtta vergi indirimi gibi hükümet önlemleri ağustos sonunda sona erdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.