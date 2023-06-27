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Dünya Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay
Dünya

Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay

Yeniakit Publisher
2023-06-27 17:45:00 - 2023-06-27 17:48:23
Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay

Çin’in Tianjin kentinde Airbus’ın Asya’daki son montaj hattında monte edilen bir A321neo tipi uçak, bugün Macar havayolu şirketi WIZZAir'e teslim edildi diyerek paylaştılar. Airbus’ın Avrupalı müşterilere teslim edilen ve üstelik Tianjin'de monte edilen ilk A321neo uçağı olarak tarihe geçti. Dünyada bu olay ses getirdi. Çin'in sürekli gerileceğini söyleyen uzmanların aksine Çin piyasayı bırakmıyor...

Çin’in Tianjin kentinde bulunan, Airbus’ın Asya’daki son montaj hattında monte edilen bir A321neo tipi uçak, bugün Macar havayolu şirketi WIZZAir'e teslim edildi. Bu, Airbus’ın Avrupalı müşterilere teslim ettiği, Tianjin'de monte edilen ilk A321neo uçağı oldu.

Airbus, ilk kez Çin'den Avrupalı müşteriye uçak teslim etti

2008 yılında faaliyete geçen Tianjin merkezli Airbus A320 serisi Asya son montaj hattı, Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk sivil uçak son montaj hattı. 2009 yılında ilk A320 uçağının teslimatının yapılmasından bu yana, montaj hattı 14 yıldır başarılı bir şekilde hizmet veriyor ve bugüne kadar 600'den fazla uçak teslim etti.

O tarihte teslim edilecek!

Ayrıca, Tianjin'deki Airbus A320 serisi uçaklar için ikinci bir son montaj hattı projesinin bu yılın dördüncü çeyreğinde inşa edilmesi planlanıyor.

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