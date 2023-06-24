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Dünya Rus Hava Kuvvetleri'ne Su-35 savaş uçağı teslimatı yapıldı! Rusya resmen kabul etti
Dünya

Rus Hava Kuvvetleri'ne Su-35 savaş uçağı teslimatı yapıldı! Rusya resmen kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:28:00 - 2023-06-24 14:35:18
Rus Hava Kuvvetleri'ne Su-35 savaş uçağı teslimatı yapıldı! Rusya resmen kabul etti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov duyurdu: Rus uçak üreticilerinin yeni bir Su-35S uçağı filosunu Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Öte yandan Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu Rus ordusunun yeni sıcak haberleri geliyor. Wagner karşı karşıya geldi. Rus hava kuvvetleri Wagner'in sığınaklarını yok ederken Wagner ise Rostov kentini resmen ele geçirdi. United Aircraft Corporation Genel Müdürü Yury Slyusar, rus uçakları hakkında peş peşe açıklamalar yaptı.

Rus uçak üreticileri, yeni bir Su-35S uçağı filosunu daha üreterek Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim etti. Bahse konu bilgi 23 Haziran’da Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov tarafından açıklandı. Bakan Manturov, şu ifadeleri kullandı:

“Rus uçak üreticileri, yeni bir parti uçak daha üretip Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim etti. Su-35S, çok çeşitli görevleri yerine getirebilen ve hak edilmiş bir başarıya sahip olan dünyanın en iyi operasyonel-taktik uçaklarından biridir.”

İzvestiya tarafından yapılan habere göre United Aircraft Corporation Genel Müdürü Yury Slyusar, devlet savunma emrini yerine getiren işletmelerin teknik teçhizat ve üretim modernizasyon programı kapsamında önemli miktarda fon aldığını belirtmekte. Bu sayede yeni üretim tesislerinin devreye girdiğini belirten Slyusar, seri üretim ve üretim hacimlerinin arttığını belirtmekte.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Slyusar, şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, bu yıl beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine teslimat hacmi artacak.”

Su-35S savaş uçakları Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’daki savaş bölgesinde kullanılmakta. Bu bağlamda 2 Haziran’da Rusya Savunma Bakanlığı, bahse konu uçakların muharebe görüntülerini yayınlamıştı. Uçaklar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri tesislerine ve teçhizatına yönelik saldırılar sırasında Rus Hava Kuvvetleri’nin bombardıman ve saldırı uçaklarının yanı sıra ordu havacılık helikopterlerini koruma görevlerini yerine getirmişti.
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Öte yandan  defenceturk'ün haberine göre: 2022 sonuna kadar Rus Hava Kuvvetlerine yeni Su-35S ve 5. Nesil Su-57 savaş uçaklarının teslimatları gerçekleştirilmesi planlanıyor Air Recognition tarafından aktarıldığı üzere, dördüncü sözleşme kapsamında üretilen ilk Su-35S’i 2022’de Savunma Bakanlığı’na teslim edecek. Su-57 beşinci nesil savaş uçaklarının teslimatı bu yıl da devam edecek.

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