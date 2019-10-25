Avrupa ülkesinden Suriye'ye 2500 asker!

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmayla ilgili teklifin ayrıntıları Spiegel Online sitesinde yayımlandı.

Alman Ordusunun olası bir Suriye görevi için 2500 asker göndermeye hazır olduğu bildirildi. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbaur’ın teklif ettiği ve Dışleri Bakanı Heiko Maas tarafından eleştirilen Suriye’nin kuzeyinde NATO ve Rusya’nın kontrolüne güvenli bir bölge oluşturma planının ayrıntıları Spiegel dergisinde yayınlandı.

Alman ordusu Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen güvenli bölge için 2500 asker göndermeye hazır. Hazırlanan plana göre Alman ordusu Suriye’nin kuzeyinin 40 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde sektörlere ayrılmasını öngörüyor. Almanya bu sektörlerden birine uluslararası birliklerden birini öncülüğünü almaya hazır. Bunun için savaş kabiliyeti olan üç tabur gönderilecek.

Ordu yetkililer olası operasyon için “komplet bir paketten“ söz ediyor. Muhtemel operasyon için hazır edilecek taburlarda keşif birlikleri, özel hareket birlikleri, Boxer isimli tekerli tanklar, ağır silahlar, otobüs topları, istihkam birlikleri ve mayın temizleme birlikleri bulunacak.

Görev süresi 2 yıl olacak

Alman ordusu ayrıca keşif uçakları Tornadolar ile savaş uçakları Eurofighterları da bu operasyon için kullanmaya öngörüyor. Orduya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Alman ordusunun helikopterler ve sıhhi tesisat konusunda ise yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Alman ordusunun bu zamana kadar yaptığı yurt dışı görevleri genelde süresiz görevler. Ancak muhtemel Suriye operasyonunda görev süresinin 2 yılla sınırlandırılması da öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Karrenbauer’in güvenli bölge teklifini sert bir şekilde eleştirmiş böyle bir teklif veren savunma bakanının operasyonu hangi imkanlarla yapacağını da açıkça kamuoyuna aktarması gerektiğini söylemişti. Spiegel’e sızdırılan bu bilgilerin, Karrenbauer tarafından Maas’a verilen bir cevap olduğu değerlendiriliyor.