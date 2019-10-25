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Avrupa ülkesinden Suriye'ye 2500 asker!

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer, Suriye’nin kuzeyine 2500 asker göndermek için hazır olduklarını duyurdu.

25 Ekim 2019 Cuma 18:37
Avrupa ülkesinden Suriye'ye 2500 asker!

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmayla ilgili teklifin ayrıntıları Spiegel Online sitesinde yayımlandı.

Alman Ordusunun olası bir Suriye görevi için 2500 asker göndermeye hazır olduğu bildirildi. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbaur’ın teklif ettiği ve Dışleri Bakanı Heiko Maas tarafından eleştirilen Suriye’nin kuzeyinde NATO ve Rusya’nın kontrolüne güvenli bir bölge oluşturma planının ayrıntıları Spiegel dergisinde yayınlandı.

Alman ordusu Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen güvenli bölge için 2500 asker göndermeye hazır. Hazırlanan plana göre Alman ordusu Suriye’nin kuzeyinin 40 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde sektörlere ayrılmasını öngörüyor. Almanya bu sektörlerden birine uluslararası birliklerden birini öncülüğünü almaya hazır. Bunun için savaş kabiliyeti olan üç tabur gönderilecek.

Ordu yetkililer olası operasyon için “komplet bir paketten“ söz ediyor. Muhtemel operasyon için hazır edilecek taburlarda keşif birlikleri, özel hareket birlikleri, Boxer isimli tekerli tanklar, ağır silahlar, otobüs topları, istihkam birlikleri ve mayın temizleme birlikleri bulunacak.

Görev süresi 2 yıl olacak

Alman ordusu ayrıca keşif uçakları Tornadolar ile savaş uçakları Eurofighterları da bu operasyon için kullanmaya öngörüyor. Orduya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Alman ordusunun helikopterler ve sıhhi tesisat konusunda ise yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Alman ordusunun bu zamana kadar yaptığı yurt dışı görevleri genelde süresiz görevler. Ancak muhtemel Suriye operasyonunda görev süresinin 2 yılla sınırlandırılması da öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Karrenbauer’in güvenli bölge teklifini sert bir şekilde eleştirmiş böyle bir teklif veren savunma bakanının operasyonu hangi imkanlarla yapacağını da açıkça kamuoyuna aktarması gerektiğini söylemişti. Spiegel’e sızdırılan bu bilgilerin, Karrenbauer tarafından Maas’a verilen bir cevap olduğu değerlendiriliyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 18:37
  1. Ordu
  2. Almanya
  3. Almanya Suriye

YORUM YAZ

  • aaaaaaaa5 sa önce
    TÜRKIYEYE ISTILACI DIYOR SONRA ASKER GÖNDEREBILIRIM DIYOR ;;;NE AYAK
  • taliptalip5 sa önce
    Guten morge Deudtschland ( Günaydın Almanya şimdiye katar nerde idin başarıyi görüncebeleşten ortak olacak yemezler
  • Eren Eren 6 sa önce
    Bölgede Alman istemiyoruz.
  • misafirmisafir6 sa önce
    Bizim güvenli bölgemiz ülkemize saldırıları önleyemeyen ülkelelerleki sınırlarımız buoyunca32km genişliğindekibölgelerdir.Güvenli bölgemiz bizim güvenli bölgemizdir.Bizim emeğimizle hazırladığımız güvenli bölgemize iznimiz olmdsan iştirak ve intikal edilemez.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Tūrkiye, Buna Asla İzin Vermemelidir. Onlara Orada İhtiyaç Yoktur. Kim Bilir Hangi Amaçla Gelmek İstiyorlardır. Kesin Kendi Çıkarları İçin.
  • ressam bobressam bob7 sa önce
    kesinlikle izin verilmesin bunlar suriye icin degil, Türkiyenin önüne gecmek amacli yapiyorlar ZERRE FIRSAT VERILMESIN
  • AkifAkif7 sa önce
    Almanların 2500 tane savaşabilecek askeri varmıymış.hayret yav
  • Emine Altin Emine Altin 7 sa önce
    Pkkyi kurtarmak icin asker gonderirler
  • VatanperverVatanperver8 sa önce
    Oglum bak giiiiit
  • abdullahabdullah9 sa önce
    pkk/ypg - deaş -fetö-DARBE-,işgal/petrol... ABD-BATI ürünü TEZ-ANTİTEZ dir, %100 kontrollüve islam düşmanı emperyalist araçlardır! BATI-ABD-DEAŞ-PKK/YPG-FETÖ BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ! ıyun bitti savulunBattalgazi geldi
  • uluhakanuluhakan9 sa önce
    maksatları yeniden terör devleti kurmak uyanık olun görüşme bile yapmayın terörün başı abd almanya fransa bunları yaklaştırmayın bunlar kolera mikrobu
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 9 sa önce
    Güvenli bölgeye, türk askerine karşı çıkanlar şimdi neden asker gönderiyor? Bunlara gerek yok.
  • ErdalErdal9 sa önce
    PKK'nın itlerini korunmaya geliyorlar.. Reis kabul etmez inşallah
  • SerhatSerhat9 sa önce
    Bunlara kesinlikle yol vermemek lazım. Pkk seviciler onları korumak için gelmek istiyor. İkinci çekiç güç istemiyoruz
  • fahretin kfahretin k9 sa önce
    32 kmlik bölgeye girmesinlerdenereye s.... olup giderlerse gitsinler..

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