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Dünya Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak açıklama
Dünya

Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak açıklama

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:06:00 -
Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak açıklama

 

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya yeni bir destek sevkiyatı hazırlıyoruz. 20 M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 10 askeri kamyon ve 10 zırhlı SUV aracı (mayın temizleme operasyonları için) yakında Ukrayna'ya teslim edilecek" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de ABD'nin, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 200 M113 verileceğini açıklamıştı.

Kirby, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, yardım paketinde şu silah ve malzemelerin yer aldığını belirtmişti:

"18 obüs top sistemi, 10 AN/TPQ 36 topçu ateşine karşı koyma radarı, 2 AN/MPQ 64 hava gözetleme radarı, 300 Switchblade taktik insansız hava aracı, 500 Javeline füzeleri, 200 M113 Zırhı Personel Taşıyıcı, 100 Zırhlı Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç, 11 Mi-17 helikopter, İnsansız Sahil Güvenlik Araçları, Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer koruma ekipmanı, tıbbi malzeme, 30 bin zırh ve miğfer, 2000 optik ve lazer mesafe ölçer, C4 patlayıcı ve bariyer temizleme ekipmanı, M18A1 Claymore anti-personel mühimmatı."

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Yorumlar

meleknur

BİR HİÇ UĞRUNA ONCA İNSAN EVLERİNDEN YURTLARINDAN CANLARINDAN HUZURLARINDAN OLDU? BUNU YAPAN YİNE ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE ÖVÜLEN AVRUPA YAPTI. YAZIK DEĞİLMİ? NİYE İNSANLIĞI RAHAT BIRAKMIYORSUNUZ? SADECE HİÇBİR GENCE ÖRNEK TARAFINIZ YOKTUR. TEK BİLDİĞİNİZ KAVGA DÖĞÜŞ ÖL ÖLDÜR
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