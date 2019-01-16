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Avrupa ülkesinden Putin açıklaması: Ona minnettarız

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya ile olan ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "O büyük bir ülkenin lideriyken bense küçük bir ülkenin lideriyim. Böyle bir ülkeye saygı duyduğu için Putin'e her zaman minnettarım" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
Avrupa ülkesinden Putin açıklaması: Ona minnettarız

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çeşitli konularda sık sık istişarelerde bulunduğunu ve Rus lider hoşuna gitmeyeceği konularda dahi kendisine doğruları söylediğini belirtti.

Yarın Belgrad'da Putin'le yapacağı görüşmeden önce Rus basınına demeç veren Vucic, Putin'i gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ona asla yalan söylemediğini ifade etti.

"Söylediklerim hoşuna gitmediğinde dahi Putin'e doğruları söylüyorum. Bunun Rus liderin çok saygı gösterdiği hususlardan biri olduğuna inanıyorum" diye devam eden Vucic, Putin'den nasihat istediğini de itiraf etti.

'Putin'e minnettarım'

Putin'in Sırbistan'a eşit bir partner olarak muamele etmesinin kendisi için önemli olduğunu anlatan Vucic, "O büyük bir ülkenin lideriyken bense küçük bir ülkenin lideriyim. Böyle bir ülkeye saygı duyduğu için Putin'e her zaman minnettarım" dedi.

'Putin, gördüğümüz baskının farkında'

Putin'in Balkan ülkelerinin bağımsızlığına saygı duyduğunu da kaydeden Vucic, "Sırbistan'ın Rusya'dan uzaklaşması, NATO'ya katılması ve Rusya karşıtı çeşitli kampanyalara katılması için uluslararası baskı gördüğünü anlıyor. Ancak Sırbistan, bu istenilenlerin hiçbirini yapmadı" diye ekledi.

Putin, yarın Belgrad'ı ziyaret edecek. Rus lider, Belgrad'da bir araya geleceği Vucic'le en son Ekim 2018'de görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
  1. Sırbistan
  2. Putin

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