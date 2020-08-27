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Dünya Avrupa ülkesinde koronavirüs kâbusu
Dünya

Avrupa ülkesinde koronavirüs kâbusu

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 658 artış gösterdi. Toplam vaka sayısı 429 bin 507 olarak güncellendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:05:00 -
Avrupa ülkesinde koronavirüs kâbusu

İspanya Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili olarak verileri paylaştı, ülkede dün 419 bin 849 olarak açıklanan toplam vaka sayısı bugün 9 bin 658 artışla 429 bin 507'ye çıktı.

Bask, Endülüs, Kanarya Adaları, Aragon, Galisya ve Madrid'de vaka sayıları arttı.

Koronavirüs nedeniyle son 7 günde 132 kişi öldü. Salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 996'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Fernando Simon, koronavirüsten 6 bin 36 hastanın tedvi gördüğünü bunun mevcut kapasitenin yüzde 5'ine denk geldiğini açıkladı.

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