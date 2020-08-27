Avrupa ülkesinde koronavirüs kâbusu
İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 658 artış gösterdi. Toplam vaka sayısı 429 bin 507 olarak güncellendi.
İspanya Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili olarak verileri paylaştı, ülkede dün 419 bin 849 olarak açıklanan toplam vaka sayısı bugün 9 bin 658 artışla 429 bin 507'ye çıktı.
Bask, Endülüs, Kanarya Adaları, Aragon, Galisya ve Madrid'de vaka sayıları arttı.
Koronavirüs nedeniyle son 7 günde 132 kişi öldü. Salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 996'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığı yetkilisi Fernando Simon, koronavirüsten 6 bin 36 hastanın tedvi gördüğünü bunun mevcut kapasitenin yüzde 5'ine denk geldiğini açıkladı.