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Avrupa ülkesinde alarm verildi!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Belçika'da 250 Çin ve 200 Rus casusu olduğunu tespit ederek ülkede bulunan diplomat ve askerleri uyardı.

10 Şubat 2019 Pazar 19:00
Avrupa ülkesinde alarm verildi!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Belçika’da yaşayan ve buraya gelen diplomat ve askerleri uyardı: Brüksel’de 250 Çin ve 200 Rus casusu var. Tespit edilen kafe ve restoranlara gitmeyin...

AB’nin Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) iç güvenlik hizmetinin verdiği istihbarat doğrultusunda Brüksel’de ajan alarmı çağrısı yaptı. EEAS, Brüksel’de yaşayan ve şehre gelen Avrupalı diplomatlar ve askeri yetkilileri Rus ve Çin istihbarat servislerinin casusluğuna karşı uyardı. Güvenlik servisi, hazırladığı raporda Brüksel'de yaklaşık 250 Çin ve 200 Rus casusu olduğunu belirtti.

Elçiliklerde çalışıyorlar

Birçok diplomatın tercihi olan Avrupa Komisyonu'nun (Berlaymont) ana binası yakınındaki çok meşhur bir et restoranı ve EEAS servis binasına yürüme mesafesindeki ünlü bir kafe de dahil olmak üzere birçok mekana gitme konusunda uyarı yapıldı.
İç güvenlik raporuna göre, Çin ve Rus istihbarat ajanları Brüksel'de öncelikle kendi ülkelerindeki elçiliklerde veya ticari temsilciliklerde çalışıyor.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:03
  1. Avrupa Birliği
  2. casus alarmı

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