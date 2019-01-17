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Avrupa ülkesi çekilmek için şart koştu!

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afganistan'da bulunan Alman askerlerini geri çekmek için ABD'yi beklediklerini açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:39
Avrupa ülkesi çekilmek için şart koştu!

Almanya'nın silahlı kuvvetleri Afganistan'dan çıkmak için ABD'nin askerlerinin ülkeyi terk etmesini bekliyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 16 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, "Bundeswehr (Almanya'nın silahlı kuvvetleri) asla yalnızca yabancı operasyonlara katılmıyor, sadece ittifaklar ve koalisyonların bir parçası olarak katılıyor. Birlikte orada ve birlikte geri. Bu slogan bugün için de geçerli" dedi.

Alman Deutsche Welle gazetesi de, Von der Leyen'in açıklamasının ardından, İtalya ve İngiltere gibi müttefiklerin de aynı ilke tarafından yönlendirildiğini belirtti.

Yaklaşık 300 asker var

ABD şu anda 14 bin kişilik birliğin Afganistan’dan çekilme ihtimalini düşünüyor. Hindukuş dağlarında şu an yaklaşık bin 300 Alman askeri var. NATO’nun Kararlı Destek operasyonunun bir parçası olarak Afgan güvenlik görevlilerini eğitiyorlar.

Ursula von der Leyen, ABD’yi Afganistan’dan asker çekmemeye karşı uyardı. Afgan hükümetinin henüz kendi ülkesinde güvenlik sağlayamadığına ve Afgan nüfusunun İslami radikal Taliban hareketine karşı savunmasız olacağına inanıyor. Alman savunma bakanı, "En kötü durumda, Afganistan bir kez daha sığınak ve uluslararası teröristlerin yatağı olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:39
  1. Almanya
  2. Afganistan
  3. ABD

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    300 askeri çeksen ne olur çekmesen ne olur

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