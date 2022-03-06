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Dünya Avrupa şirinliği! Ukrayna'ya hayvan maması yardımı
Dünya

Avrupa şirinliği! Ukrayna'ya hayvan maması yardımı

Ukrayna halkı Rusya'ya karşı savaş verirken, Uluslararası hayvan hakları kuruluşu PETA, Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedi ve köpekler için mama yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 04:50:00 - 2022-03-06 04:51:19

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı 11. gününde. Savaşta 1.5 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.

Bir yandan sivil kayıplar yer yer artarken, bir yandan da tahliyelerin yeniden başlatılması için müzakereler devam ediyor.

Avrupalı hayvanseverler 20 ton mama gönderdi

Savaştan etkilenen sivillere yapılan yardımların yanında, sokak hayvanları için de harekete geçildi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde organize olan PETA üyeleri, toplamda 20 ton kadar mamayı Ukrayna’ya gönderdi.

Sokaktaki kedi ve köpekleri kurtardılar

Bunun yanında Lviv kentindeki sokak hayvanları, Almanya’dan gelen PETA gönüllüleri tarafından alınarak güvenli gölgelere götürüldü.

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