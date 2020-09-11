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Ekonomi Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı
Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:20:33 -
Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi partiler, Brexit ayrılık anlaşmasının ihlal edilmesi durumunda İngiltere'yle başka bir anlaşmaya onay vermeyeceklerini açıkladı.

İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından AP'deki siyasi parti temsilcileri, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve AB-İngiltere Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi Eş Başkanı Maros Sefcovic'le bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "AP'deki siyasi parti liderleri, uluslararası hukuku ciddi ve kabul edilemez biçimde ihlal eden İngiliz hükümetinin iç piyasalar yasal düzenlemesinden dolayı derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'deki yasal düzenlemenin her türlü müzakerenin temel unsuru olan güven ve inandırıcılığa zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerini de riske soktuğu kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolü de dahil olmak üzere Brexit ayrılık anlaşmasındaki bütün hükümleri tam olarak uygulanması gerektiğine dikkati çekilerek, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını ihlal etmesi halinde AP'nin İngiltere ile AB arasındaki herhangi bir anlaşmayı onaylamayacağı belirtildi.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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