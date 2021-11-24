Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, 5.hafta maçında Olimpik Marsilya ile arşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray'ın grupta kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı 24 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya’yı konuk edecek. Peki, E Grubu’nda Galatasaray’ın kaç puanı var?
Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Galatasaray, Marsilya maçında 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.
Avrupa Ligi 6.Hafta maçında Galatasaray 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.