Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi haftanın maçları | UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Sporseverler 5.hafta maçlarının hangi gün hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda veriliyor?
UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı bugün başlıyor. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?
24 Kasım Çarşamba:
18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)
25 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa) Exxen
20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya) Exxen
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya) Exxen
20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere) Exxen
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya) Exxen
23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) Exxen
23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya) Exxen
23.00 Olympiakos (Yunanistan) – Fenerbahçe Exxen
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika) Exxen