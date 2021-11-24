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Spor Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi haftanın maçları | UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Sporseverler 5.hafta maçlarının hangi gün hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları hangi kanalda veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:41:00 -
Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı bugün başlıyor. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Avrupa Ligi 5. hafta grup maçları ne zaman saat kaçta?

24 Kasım Çarşamba:

18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)

25 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)    Exxen

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)             Exxen

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)       Exxen

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)      Exxen

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)        

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)                    Exxen

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya) 

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)             Exxen

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)               Exxen

23.00 Olympiakos (Yunanistan) – Fenerbahçe                    Exxen

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)   Exxen

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