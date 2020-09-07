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Dünya Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a kritik uyarı
Dünya

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a kritik uyarı

Batı Trakya'da Türk dernekleri ile ilgili ırkçı bir tavır sergileyen Yunanistan'a Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarını uygulama çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:13:00 -
Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a kritik uyarı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin olarak aldığı haksız kararları eleştirdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılan toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili olarak, Bekir Usta davalarının yeniden incelendiği belirtilerek, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkum edildiği davalarda alınan kararları uygulamadığı vurgulandı.

12 yıldır Yunanistan AİHM kararlarını sallamıyor

AİHM kararlarının Yunan mahkemeleri tarafından prosedür gerekçesiyle reddedildiği belirtilirken, AİHM kararlarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, Yunan makamlarınca uygulanmadığı ve endişe oluşturduğu kaydedildi.

AB, Yunan makamlarına, yapılan uyarılar doğrultusunda en geç ekim sonuna kadar süre tanındığı belirtildi.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığı tarafından kazanılan davanın 12 yıldır uygulanmaması büyük tepki çekiyor.

Irkçı Yunan Batı Trakya'da kurulan Türk derneklerine azınlıkları körükleyip ayrıştırmayı artıracağı bahanesiyle izin vermiyor.

AİHM daha önce Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğini açıklamıştı.

AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı haksız bulmuştu.

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