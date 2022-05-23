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Dünya Avrupa Konseyi: Bahane olarak kullanıyorlar
Dünya

Avrupa Konseyi: Bahane olarak kullanıyorlar

Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın 'azınlık haklarını' Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 23:20:00 -
Avrupa Konseyi: Bahane olarak kullanıyorlar

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi FCNM Danışma Komitesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını şiddetle kınayarak "Rusya'nın azınlık hakları konusunu Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullanmasını" esefle karşıladığını bildirdi.

Danışma Komitesinin savaş yüzünden kaybedilen canlar ve yaşanan insani acılar karşısında dehşete düştüğü belirtilen açıklamada, bundan savaş bölgelerindeki ulusal azınlıkların, ülke içinde yerinden olmuş kişiler ve mültecilerin de etkilendiği belirtildi.

Ukrayna savaşını başlatması nedeniyle Avrupa Konseyinden çıkarılan Rusya'nın halihazırda hala FCNM'ye taraf ülke ve yükümlülüklerine tabi olduğu kaydedilerek, bu kapsamda Danışma Komitesinin bu gelişmelerin Rusya'daki azınlıklar üzerindeki etkilerini takip etmeyi sürdüreceği bildirildi.

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