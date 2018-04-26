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Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan küstah Yunan askerler çıkışı!

Yunan parlamentosuna hitap eden Juncker, Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmakla suçlarken tutuklu 2 Yunan askeri için de ''Mutlaka serbest bırakılmalılar'' dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:01
Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan küstah Yunan askerler çıkışı!

Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüşmesinin ardından Yunan parlamentosunda milletvekilleri hitap eden Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, ''Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık'' dedi.

SERBEST BIRAKILMALILAR

Juncker, "2 Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu 2 askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar'' vurgusu yaptı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:01
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