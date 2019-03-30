0553 313 94 23

Avrupa Karate Şampiyonası

- Şampiyonanın ilk gün finallerini Türkiye, toplamda 9 madalya ile tamamladı- Milli takıma 9 yıl sonra dönen 41 yaşındaki Yıldız Aras, Kadın Kutemi Milli Takımı ile gümüş madalya aldı

30 Mart 2019 Cumartesi 22:02
Avrupa Karate Şampiyonası


GUADALAJARA (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk gün finallerinde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya aldı.

Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde tatamiye çıkan, Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu, Eda Eltemur ve Merve Çoban'dan oluşan Kadın Kutemi Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takıma 9 yıl sonra dönen 41 yaşındaki Yıldız Aras, kariyerinde takım kategorisinde 15 yıl, bireyselde de 10 yıl sonra madalya kazanma başarısı gösterdi. Yıldız Aras, takım kategorisinde 2004 Moskova Avrupa Şampiyonası'nda, bireysel olarak da 2009 Zagreb Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kurallar gereği her milli takımdan 3 sporcunun tatamiye çıktığı maçlarda, elemelerde mücadele eden Yıldız Aras, antrenörün tercihiyle final maçında oynamadı.

Şampiyonada öğleden sonra yapılan diğer maçlarda milli sporcu Ali Sofuoğlu kata kategorisinde finalde İspanyol rakibi Hugo Quintero Capdevila ile karşılaştı. Ali Sofuoğlu, 27.36'ya karşı 26.48 puanla yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Kumite 50 kiloda mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi Shara Hubrich'ı 5-0 yenerek kariyerinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma sevincini yaşadı. Serap Özçelik Arapoğlu'nun Avrupa şampiyonaları kariyerinde bu zamana kadar 4 altın ve 2 gümüş başarısı da bulunuyor.

Kariyerinde ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Eray Şamdan, kumite 60 kilo bronz madalya mücadelesinde Gürcü David Tkebuchava'yı 2-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Kata kategorisinde Çek Veroniko Miskova ile karşılaşan milli sporcu Dilara Eltemur aldığı 26.32 puanla rakibini geçerek Avrupa üçüncüsü oldu. İki gün önce 22 yaşına giren Eltemur, 2014 yılından bu yana altıncı kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Şampiyonada finallerin ilk gününde toplam 10 milli sporcu yarışırken, sadece kumite 75 kiloda İngiliz rakibi Joe Kellaway'a yenilen Erman Eltemur madalya kazanamadı.

Şampiyonanın yarınki son gününde, erkeklerde kata ve kumite milli takımları final maçlarına çıkacak.

54. Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcularımız şunlar:

Altın madalya: Uğur Aktaş (kumite 84 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo)

Gümüş madalya: Kadın Kumite Milli Takımı, Tuba Yakan (kumite 55 kilo), Ali Sofuoğlu (kata)

Bronz madalya: Meltem Hocaoğlu (kumite 68 kilo), Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 50 kilo), Eray Şamdan (kumite 60 kilo), Dilara Eltemur (kata)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:02
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Büyükler Karate Milli Takımı
  3. Milli sporcu Yıldız Aras

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalpaşa belediye seçim sonuçları 2019 İzmir Kemalpaşa Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları
    1. Kemalpaşa belediye seçim sonuçları..
    2. Miami Açık'ta şampiyon Barty
    3. Çin’de orman yangını: 6 bin kişi..
    4. 2019 İzmir Bergama yerel seçim..
    5. Milli tekvandoculardan 4 madalya
    6. Aliağa yerel seçim sonuçları 2019..
    7. Juventus, Empoli'yi tek golle geçti
    8. Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele..
    9. Menderes yerel seçim 2019 sonuçları |..
    10. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    11. Menemen yerel seçim sonuçları 2019..
    12. Basketbol: Toplu sonuç
    13. 10 dakikalık periyotta sayı atamadılar
    14. Torbalı yerel seçim sonuçları 2019 |..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. Karaman’da belediye ve üniversitenin..
    17. Çiğli yerel seçim 2019 sonuçları |..
    18. Sarıyer’de lastiği patlayan panelvan..
    19. Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 |..
    20. Avrupa Karate Şampiyonası
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'