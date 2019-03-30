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Avrupa Karate Şampiyonası

- Final maçlarının ilk gün sabah programında Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı- Erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ile kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban Avrupa şampiyonu oldu

30 Mart 2019 Cumartesi 16:21
Avrupa Karate Şampiyonası


GUADALAJARA (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nın final müsabakaları ilk gün sabah programında Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Türkiye Karate Milli Takımı sporcuları, toplam 4 madalya aldı.

Erkekler kumite 84 kiloda yarışan Uğur Aktaş, finalde Belaruslu rakibi Anton Isakau'yu 6-0 yendi. Aktaş, 2016 ve 2017'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, geçen yıl Madrid'de yapılan Dünya Şampiyonası'nı ise 3. sırada tamamlamıştı.

Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, finalde Slovenyalı rakibi Tjasa Ristic'i 4-0 yenerek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa şampiyonalarında 3. kez finale çıkan Çoban, 2014 ve 2016'da rakiplerine yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.

Kadınlar kumite 55 kilo finalinde tatamiye çıkan Tuba Yakan ise Lüksemburglu rakibi Jennifer Warling'e 5-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kumite +68 kiloda mücadele eden Meltem Hocaoğlu, üçüncülük maçında Ukraynalı rakibi Anastasiya Stephasko'yu normal süresi 0-0 sona eren maçta hakem kararıyla 3-2 yenerek bronz madalya elde etti.

Erkekler kumite 75 kiloda yarışan Erman Eltemur ise üçüncülük müsabakasında İngiliz rakibi Joe Kellaway'a yenildi. Karşılaşmada 3-0 geriden gelip 4-3 öne geçen Eltemur, maçın 4-4 bitmesi sonucu, ilk puanı rakibinin almasından dolayı kurallar gereği kaybetti.

Öte yandan Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a, kariyerinin 20. yılını doldurması vesilesiyle Dünya Karate Federasyonu tarafından "Altın düdük" ödülü takdim edildi.

Şampiyonanın akşam bölümünde Türk sporcular, iki final ve üç bronz madalya maçına çıkacak. Erkekler bireysel kata branşında Ali Sofuoğlu ile Kadın Kumite Milli Takımı, final müsabakaları yapacak.

Kadınlar bireysel katada Dilara Eltemur, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan üçüncülük maçlarında madalya mücadelesi verecek.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:21
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Erman Eltemur
  3. KARATE
  4. Meltem Hacıoğlu
  5. Merve Çoban
  6. Milli sporcu Uğur Aktaş
  7. Tuba Yakan

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