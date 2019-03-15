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Avrupa ikiyüzlülüğü... "Terör" diyemediler!

Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından, Avrupa medyası yine ikiyüzlülüğünü konuşturdu; saldırıya terör eylemi denilmedi.

15 Mart 2019 Cuma 15:05
Avrupa ikiyüzlülüğü... "Terör" diyemediler!

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu. Yeni Zelanda hükümeti olayı terör saldırısı olarak nitelerken Avrupa basını korkunç katliamı sadece 'silahlı saldırı' olarak niteledi.

Avrupa basını "terör" diyemedi

Yeni Zelanda hükümeti 49 kişinin şehit edildiği saldırıyı terör saldırısı olarak niteledi. Ancak dünyanın önde gelen batılı basın organları 'terör saldırısı' demekten çekindi.

Korkunç saldırı dünyanın dört bir yanında kınanırken, Avrupa basını olayı sadece 'silahlı saldırı' diyebildi.

Yeni Şafak'taki habere göre, sahte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen her türlü saldırıyı İslam'a atfeden batı basını Hristiyan teröristin gerçekleştirdiği korkunç olayı 'silahlı saldırı' olarak nitelemekle yetindi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:05
  1. Avrupa
  2. Yeni Zelanda
  3. saldırı

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel47 dk önce
    Küfürtekmillettir
  • ABDiABDi50 dk önce
    AVRUPANIN (Batı)KENDISI BUYUK YALAN,dalga dalga yayılıyor nefret tohumları,gıyabi cenaze namazı kılmayı,kınamayı bırakıp harekete geçin artık,biz gurbetçileri sürdüler köpeklerin kucağına ne haliniz varsa görün,ama ara sıra para getirin yeter mi diyorsunuz?Bu ateş döner sizede,bizi buralara gönderen hangi zihniyetti,NEDEN gönderdi?para için mi zannediyorsunuz?bizleri Öksüz bıraktınız,sahipsiz,çocuklarımızı size akılsızlara ,birbiriyle uğraşıp duran ahmaklara karşı silah olarak kullanacaklar!!!ermeniler bizden sağlam çocuklarına kültür,dil aşıliyorlar,bizim çocuklar dillerini unutuyorlar,SIZE düşman olacaklar nefret edecekler sokağa bırakılan çocuklar misali.buralarda ne oluyor nasıl yaşıyoruz bilen kaç kişi var aranızda?adamlar dünyanın en ücra köşelerinde tv programı yapıyor,bir de sız gelin konuşun,inceleyin.?artık birbirimizle uğraşacağınıza etrafımıza bi bakalım,görelim arkadan sinsice PARMAK atmaya gelenleri.

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