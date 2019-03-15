Avrupa ikiyüzlülüğü... "Terör" diyemediler!

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırısında 49 kişi şehit oldu. Yeni Zelanda hükümeti olayı terör saldırısı olarak nitelerken Avrupa basını korkunç katliamı sadece 'silahlı saldırı' olarak niteledi.

Avrupa basını "terör" diyemedi

Yeni Zelanda hükümeti 49 kişinin şehit edildiği saldırıyı terör saldırısı olarak niteledi. Ancak dünyanın önde gelen batılı basın organları 'terör saldırısı' demekten çekindi.

Korkunç saldırı dünyanın dört bir yanında kınanırken, Avrupa basını olayı sadece 'silahlı saldırı' diyebildi.

Yeni Şafak'taki habere göre, sahte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen her türlü saldırıyı İslam'a atfeden batı basını Hristiyan teröristin gerçekleştirdiği korkunç olayı 'silahlı saldırı' olarak nitelemekle yetindi.